22 Haziran 2024, Cumartesi
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Anız faciasında ağır bilanço ölü sayısı 14'e yükseldi! Anız faciası nasıl yaşandı?
Diyarbakır'ın çınar ilçesi ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi arasındaki bölgede çıkan yangında ölü sayısı 14'e yükseldi. Anız yangını faciasında soruşturma ne durumda? Yoğun bakımdaki yaralıların durumu nasıl? Detayları A Haber muhabiri Esra Arpa Mardin’den aktardı. İşte detaylar…