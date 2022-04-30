30 Nisan 2022, Cumartesi
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Anadolu Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu
Özellikle otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu Parkalanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde görülen yoğunluk nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.