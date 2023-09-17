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Anadolu Diyarı Sultandağı’ndaa

A Haber
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Giriş: 17.09.2023 16:12
Anadolu Diyarı ekibi bu hafta Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeydi. İşte A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun'un izlenimleri...
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Anadolu Diyarı Sultandağı’ndaa
Anadolu Diyarı Sultandağı’ndaa
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