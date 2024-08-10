10 Ağustos 2024, Cumartesi
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Anadolu Diyarı ekibi Midyat’a konuk oldu! Tarih kokan şehir…
Anadolu Diyarı bu hafta kadim şehirlerimizden Mardin'in Midyat ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehrin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi. A Haber ekibinden Esra Arpa ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlemlerine tanıklık edelim…