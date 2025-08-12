Amfibi uçak arızalandı: Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Antalya’dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza meydana geldi. Pilot, telsizden yaptığı anonsla iniş takımlarında sorun algıladığını bildirerek Hezarfen Havalimanı’na acil iniş talebinde bulundu. Olası risklere karşı Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini ifade eden pilot, durumun ciddi olmadığını ancak bağlantı sorunu da olabileceğini belirtti. Kule görevlileri, iniş için gerekli koordinasyonu sağlayarak uçağın güvenli şekilde piste inmesini sağladı. Yaşanan arıza ve telsiz konuşmaları, olay sonrası ortaya çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, pilotun soğukkanlı tavrı dikkat çekti. Olayın ardından uçakta teknik inceleme başlatıldı.

