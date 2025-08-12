12 Ağustos 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Amfibi uçak arızalandı: Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Amfibi uçak arızalandı: Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Amfibi uçak arızalandı: Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2025 17:36
Antalya’dan havalanan amfibi uçak, Marmara Denizi üzerinde seyrettiği sırada ön dikmesinde arıza meydana geldi. Pilot, telsizden yaptığı anonsla iniş takımlarında sorun algıladığını bildirerek Hezarfen Havalimanı’na acil iniş talebinde bulundu. Olası risklere karşı Büyükçekmece Gölü’ne de iniş yapabileceğini ifade eden pilot, durumun ciddi olmadığını ancak bağlantı sorunu da olabileceğini belirtti. Kule görevlileri, iniş için gerekli koordinasyonu sağlayarak uçağın güvenli şekilde piste inmesini sağladı. Yaşanan arıza ve telsiz konuşmaları, olay sonrası ortaya çıktı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, pilotun soğukkanlı tavrı dikkat çekti. Olayın ardından uçakta teknik inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Amfibi uçak arızalandı: Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Gümüşhane’deki yangın kontrol altına alındı
Gümüşhane'deki yangın kontrol altına alındı
Sultanbeyli’de tıra çarpan Tesla hurdaya döndü
Sultanbeyli'de tıra çarpan Tesla hurdaya döndü
AVM otoparkında otomobil yangını paniğe neden oldu
AVM otoparkında otomobil yangını paniğe neden oldu
Yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi!
Yoldan çıkan araç ağaca çarparak devrildi!
Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı
Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı
Sevgilisini kıskanan kadın 3 kişiyi bıçakladı
Çanakkale’de alevler yeniden yükseldi
Çanakkale'de alevler yeniden yükseldi
Kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı motosiklete çarptı
Kırmızı ışık ihlali yapan tur aracı motosiklete çarptı
İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü
Alanya’da dengesini kaybeden kişi 6. kattan düştü
Alanya'da dengesini kaybeden kişi 6. kattan düştü
Çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Sonu olmayan bir çukur: Sanal kumar
Daha Fazla Video Göster