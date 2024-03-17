17 Mart 2024, Pazar
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Amerikalı rapçi Lil Jon böyle Müslüman oldu
Amerikalı rapçi Lil Jon, Müslüman oldu. Los Angeles'da bir camide Arapça ve İngilizce şehadet getiren rapçi Ramazan ayında İslam'ı seçti. Jon, Amerikalı yazar ve aktivist Shaun King'in ardından Ramazan ayının ilk haftasında İslam'ı kabul ettiği bilinen ikinci Amerikalı oldu.