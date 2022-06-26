Amasya’da yürekleri ağıza getiren olay! Yolda duran adamın üzerine balkondan küçük kız düştü

Amasya'da balkonda oynadığı sırada aşağıya sarkan küçük kız, o sırada yolda duran adamın omzuna çarparak düştü. Hızının kesilmesiyle hafif yaralanan Khatıra Amırı ,olayın ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Daha sonra küçük kızı ziyarete giden Ruhi Aşçı, "Allah bizi öyle bir kesiştirmiş ki. Onun düşmesi ve benim orada olmam bir mucize" dedi.