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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var! İşte olay yerinden ilk görüntüler

A Haber
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Giriş: 30.09.2023 09:21
Son dakika haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrildi. Sabah saatlerinde yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybederken, 35 yolcu ise yaralandı..
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