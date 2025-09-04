Amasya’da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, K.Y. idaresindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi istikametine giderken çevre yolu bağlantı noktasını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü K.Y, M.C.E ve B.E. hafif yaralanırken, araçtan savrulan M.S.Ç ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.S.Ç'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

