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Amasya'da lüks araç taşıyan tır bariyerlere çarptı

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Giriş: 17.09.2023 15:53
Amasya'da Taşova ilçesinde otomobil yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Sürücü yararlanırken 2 otomobil de yola devrildi.
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