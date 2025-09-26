Altın şovu başına iş açtı! Fenomenler maliyenin radarında

Maliye Bakanlığı, sosyal medyada ziynet eşyası ve altın sergileyen fenomenleri mercek altına aldı. Denetimler kapsamında gelir beyanı ve vergilendirme konularında titiz inceleme yürütülüyor. Maliye, söz konusu fenomenlerin kazançlarını kayıt altına alarak vergi mevzuatına uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyor. Sosyal medya gelirleri artık denetim kapsamına girdi.

