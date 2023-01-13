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Almanya’da döner sosisi tahtından etti! Döner artık Almanların en sevilen Fast Food’u

A Haber
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Giriş: 13.01.2023 10:54
Döner Türkiye'de olduğu kadar milyonlarca türkün yaşadığı Almanya'da da en çok sevilen yiyecekler arasında. Öyle ki Almanya'da "Fast Food" olarak tabir edilen hızlı ve hazır yiyecek sınıfındaki döner kebap, ülkenin meşhur köri soslu sosisini geride bırakarak en çok beğenilen yemek haline geldi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Mannheim kentinde sokağa çıktı, Almanlar'a döneri neden bu kadar sevdiklerini sordu.
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