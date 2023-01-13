13 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Almanya’da döner sosisi tahtından etti! Döner artık Almanların en sevilen Fast Food’u
Döner Türkiye'de olduğu kadar milyonlarca türkün yaşadığı Almanya'da da en çok sevilen yiyecekler arasında. Öyle ki Almanya'da "Fast Food" olarak tabir edilen hızlı ve hazır yiyecek sınıfındaki döner kebap, ülkenin meşhur köri soslu sosisini geride bırakarak en çok beğenilen yemek haline geldi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Mannheim kentinde sokağa çıktı, Almanlar'a döneri neden bu kadar sevdiklerini sordu.