Almanya Başbakanı Angela Merkel'in maske telaşı kamerada

Almanya Başbakanı Angela Merkel parlamentoda yaptığı konuşma sonrasında maskesini kürsüde unuttu. Yerine oturduktan sonra unutkanlığını fark eden Merkel bakın nasıl tepki verdi.

Yerine oturdu bir anda panikle sıçradı. Almanya Başbakanı Angela Merkel parlamentoda yaptığı konuşmanın ardından maskesini kürsüde unuttu.

Yerine geçtikten sonra maskesini unuttuğunu fark eden Merkel panikle sıçradı. Şaşkınlığı kameralara böyle yansıdı.

Koşarak maskesini alan Merkel'in o anları parlamentoda da gülüşmelere neden oldu.

Görüntüler bir anda gündeme oturdu.