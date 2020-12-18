30 yıldır Almanya'da yaşıyorlardı. Bir gece yarısı Alman polisi evlerinin kapısını kırarak içeri girdi. Baba Mahmut Akyüz ve oğlu kelepçeledi, 7 kişilik aile sınır dışı edildi. Akyüz, yaşadıkları korku ve dehşeti A Haber'e anlattı.

Alman polisi Türk ailenin evini bastı, gözaltına alıp sınır dışı etti. Almanya'nın Sontra kentinde yaşayan yedi kişilik Akyüz ailesi polisin insanlık dışı muamelesine maruz kaldı.

30 yıldır Almanya'da yaşayan akyüz ailesi, gece evlerine baskın yapan polislerce yaka paça gözaltına alındı. Baba Mehmet Akyüz kelepçelendi tüm aile havalaanına götürüldü. Baba Akyüz ve 18 yaşındaki oğlu Bilal Akyüz'ün elleri plastik kelepçeyle bağlandı.

Ailenin oturum izninin bittiğini, bunun da aileye bildirilmesine rağmen ülkeyi terk etmediklerini açıkladı. Bunun için zorla sınır dışı yöntemine başvurulduğu öne sürüldü.

Polisin kendilerine "terörist muamelesi" yaptığını vurgulayan aile üyeler, avukata başvurduklarını ve Almanya'ya geri dönebilmek için bir imza kampanyası başlattıklarını söyledi.