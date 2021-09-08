Alkollü sürücüden polise 'Kelepçele beni' ısrarı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde uygulama yapan trafik polisleri, hafif ticari aracı durdurdu. Araç sürücüsü Bayram K.'nın yapılan testinde 2.40 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira cezai işlem uygulanan Bayram K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istendi. Bayram K., ekip otosuna binmemek için direndi. Uyarıları dikkate almayan Bayram K., “Hadi beni kelepçele. Kelepçele.” diyerek polise zor anlar yaşattı. Güçlükle ikna edilen sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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