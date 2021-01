Alkollü sürücü kontrolü kaybetti! Alt geçide uçtu

Belarus'un başkentinde araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza kaçınılmaz oldu. Araç alt geçite uçtu. Olayda can kaybı yaşanmadı.Kaza anları bir başka aracın araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerin adresi Belarus'un başkenti Minsk. Hava karlı ve yollar buzluydu. Seyir halindeki aracın sürücüsü iddiaya göre alkollüydü. Direksiyon kontrolünü kaybetti. Manevra yapamayınca araç alt geçitten aşağı uçtu.

Olayda can kaybı yaşanmadı. Araçta ise hasar meydana geldi. Kaza anları bir başka aracın araç içi kamerasına an be an yansıdı.