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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 5 yaralı

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı: 5 yaralı

İHA
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Giriş: 02.08.2024 12:08
Manavgat'ta trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, araç sürücüsünün 1.54 promil alkollü olduğu belirlendi.
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