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Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti

Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 16.04.2025 09:20
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü kadın sürücü ve yanındaki kız arkadaşı, görevini yapan gazeteciye saldırıp tehdit ettiler. Bir taraftan "Çekmesin" diyen alkollü kadın sürücü öte yandan arkadaşına, "Söyle de filtreli çeksin makyajım yok" deyip görüntülenmek istedi.
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti
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