Alkollü kadınlar gazeteciyi darp edip tehdit etti

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan alkollü kadın sürücü ve yanındaki kız arkadaşı, görevini yapan gazeteciye saldırıp tehdit ettiler. Bir taraftan "Çekmesin" diyen alkollü kadın sürücü öte yandan arkadaşına, "Söyle de filtreli çeksin makyajım yok" deyip görüntülenmek istedi.