06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı

Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2020 11:11
Güncelleme:06.06.2020 11:17
İntihar ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığı görüntüler ortaya çıktı. Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı belirtildi.
Aleyna Çakır’ın darp videosu ortaya çıktı!
Aleyna Çakır’ın darp videosu ortaya çıktı!
Deprem uzmanı Ersoy, harita önünde uyardı!
Deprem uzmanı Ersoy, harita önünde uyardı!
Kötü haber geldi! Yolcu otobüsü devrildi
Kötü haber geldi! Yolcu otobüsü devrildi
Depreme canlı yayında yakalandılar!
Depreme canlı yayında yakalandılar!
Prof. Dr. Ersoy, A Haber'de Malatya depremini değerlendirdi
Prof. Dr. Ersoy, A Haber'de Malatya depremini değerlendirdi
Kediyle yılanın karşılaşması kamerada
Kediyle yılanın karşılaşması kamerada
Balık için açıldı domuz avladı
Balık için açıldı domuz avladı
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Araçtan kaza yapıp indiler! Sonrası korkunç
Araçtan kaza yapıp indiler! Sonrası korkunç
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Meksika'da korku dolu anlar! Polisi ateşe verdiler
Meksika'da korku dolu anlar! Polisi ateşe verdiler
HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi
HDP'li vekillerin provokasyonuna polis geçit vermedi
Daha Fazla Video Göster