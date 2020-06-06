Aleyna Çakır’ın sevgilisi Ümitcan Uygun'un tarafından darp edildiği video ortaya çıktı

İntihar ettiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Aleyna Çakır'ın, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından dövülerek bayıltıldığı görüntüler ortaya çıktı. Ümitcan Uygun ile Aleyna Çakır'ın daha önce de defalarca kavga ettiği, Ümitcan'ın Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı belirtildi.