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Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 14:42
Gaziantep'te akaryakıt istasyonundan çıktıktan sonra bilinmeyen bir nedenle alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Akaryakıt istasyonu çıkışında basın olay sonrası facianın eşiğinden dönüldü.
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