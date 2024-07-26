Alev kapanında can pazarı! 8 yaşındaki çocuk alevler arasında kaldı

Başkent Ankara’da yangın paniği vardı. Bir apartmanın üçüncü katından alevler yükselmeye başladı. Anneyle bir çocuğunu komşular kurtardı ama alev kapanından sıyrılıp balkona kaçan sekiz yaşındaki çocuk o kadar şanslı değildi. Bakın neler yaşandı…

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