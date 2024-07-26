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Alev kapanında can pazarı! 8 yaşındaki çocuk alevler arasında kaldı

Alev kapanında can pazarı! 8 yaşındaki çocuk alevler arasında kaldı

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 26.07.2024 13:36
Başkent Ankara’da yangın paniği vardı. Bir apartmanın üçüncü katından alevler yükselmeye başladı. Anneyle bir çocuğunu komşular kurtardı ama alev kapanından sıyrılıp balkona kaçan sekiz yaşındaki çocuk o kadar şanslı değildi. Bakın neler yaşandı…
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