24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Alev alev yanan tırdan geriye iskeleti kaldı!
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 41 AAL 781 plakalı tırdan dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü M.T. araçtan inerken, tır kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken tırdan geriye iskeleti kaldı.