24 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Alev alev yanan tırdan geriye iskeleti kaldı!

Alev alev yanan tırdan geriye iskeleti kaldı!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2024 21:21
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan 41 AAL 781 plakalı tırdan dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü M.T. araçtan inerken, tır kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken tırdan geriye iskeleti kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alev alev yanan tırdan geriye iskeleti kaldı!
Alev alev yanan tırdan geriye iskeleti kaldı!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon!
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon!
48 yıllık bir binanın balkonu çöktü!
48 yıllık bir binanın balkonu çöktü!
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı!
Motosiklet ticari araca çarptı!
Motosiklet ticari araca çarptı!
Deprem bölgesinde restorasyon!
Deprem bölgesinde restorasyon!
Bombacı terörist Bodrum’da yakalandı! İşte o anlar!
Bombacı terörist Bodrum'da yakalandı! İşte o anlar!
Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı
Madde bağımlısı sokaktakilere bıçakla saldırdı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı kamerada
Küçükçekmece'de silahlı saldırı kamerada
Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
Deodorant seçip çalan şahıs kamerada
Tartıştığı imamı okla vurdu!
Tartıştığı imamı okla vurdu!
Daha Fazla Video Göster