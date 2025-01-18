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Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada

Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 21:49
Samsun'un İlkadım ilçesi Tren Garı önünde bulunan minibüs duraklarında 17 yaşındaki bir genç, bindiği minibüste son durakta inmeyince şoför durumu 112'ye bildirdi. Minibüste hareketsiz yatan genç için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansa alınan genç uyandı ve tedaviyi kabul etmedi. Ambulanstan indikten sonra kaldırımda yürüyen genç bir anda yere yığıldı. Yerde hareketsiz şekilde yatan genç, tekrar ambulansa alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Aldığı maddenin etkisiyle bir anda yere yığıldı: O anlar kamerada
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