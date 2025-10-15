15 Ekim 2025, Çarşamba

Alaplı kestanesi kuraklık ve gal arısı istilasına yenik düştü

Alaplı kestanesi kuraklık ve gal arısı istilasına yenik düştü

Giriş: 15.10.2025 11:43
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yüksek kalite ve iri taneleriyle tanınan ünlü kuzu kestanesi bu yıl hem kuraklık hem de gal arısı istilasından ağır darbe aldı. Rekolte yüzde 50’nin üzerinde düşerken, geçen yıl 150-250 TL arasında satılan kestanenin kilosu bu yıl 400-450 TL’ye kadar yükseldi. Köylüler sabahın erken saatlerinde topladıkları kestaneleri ilçe merkezinde kurulan kestane borsasında satmaya çalışırken, İstanbul ve Bursa’dan gelen tüccarlar fiyatların rekor seviyeye ulaştığını belirtti.
