Alanya’da sokakta kadına saldırıda bulunan şahıs yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırgan A.T'yi gözaltına aldı.

