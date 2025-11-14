14 Kasım 2025, Cuma

Alanya'da sokakta kadına saldırıda bulunan şahıs yakalandı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.11.2025 11:29
Antalya'nın Alanya ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs, yolda yürüyen bir kadına önce yumruk attı ardından sert bir cisimle kadının yüzüne çizik attı. Saldırı sonrası yüzüne dikiş atılan Ukraynalı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sırra kadem basan saldırgan A.T'yi gözaltına aldı.
