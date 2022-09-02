02 Eylül 2022, Cuma
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Alanya’da otelde yangın paniği!
Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin çatı katında başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelde konaklayan müşteriler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.