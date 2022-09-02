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Alanya’da otelde yangın paniği!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.09.2022 12:21
Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde bulunan bir otelde meydana geldi. Otelin çatı katında başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Otelde konaklayan müşteriler tahliye edilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alanya’da otelde yangın paniği!
Alanya’da otelde yangın paniği!
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