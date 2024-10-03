Alanya’da camilere turistlerin yoğun ilgisi

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ziyaretçiler tarihi ile turistik mekanlarına olduğu kadar camilere de yoğun ilgi gösteriyor.

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