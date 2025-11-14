14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:07
Yangın, saat 10:30 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi 107. sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı binanın 2’inci katında bulunan yatak odasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evdekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardında olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairenin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan dumandan etkilenen bir kadın ise ayakta tedavi edildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Ölen çocukların dedesi konuştu
Ölen çocukların dedesi konuştu
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehidin annesi: Armağan’ım güle güle git
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’ya veda!
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'ya veda!
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Hangi iller için kar ve sağanak uyarısı var?
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Kayseri şehit Nihat İlgen’i son yolculuğunda uğurladı
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu
Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama
Erzincan merkezli 35 ilde silah ticareti operasyonu: 9 tutuklama
Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu
Yaralı kızıl şahin çocukların ilgi odağı oldu
Nevşehir’de bir AVM’de silahlı tehdit
Nevşehir'de bir AVM’de silahlı tehdit
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Uçurum kıyısındaki sancaktar türbesi ziyaretçilerini ağırlıyor
Bilecik’te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Bilecik'te her yer şehit için gül suyu kokuyor
Daha Fazla Video Göster