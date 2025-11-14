Alanya’da 5 katlı binada çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 10:30 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi 107. sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5 katlı binanın 2’inci katında bulunan yatak odasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Evdekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardında olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairenin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan dumandan etkilenen bir kadın ise ayakta tedavi edildi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN