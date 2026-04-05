ahaber.com.tr Haber Merkezi

A Haber Lübnan'ın güneyindeki yıkımı görüntüledi! Sivil katliamın izleri: Oyuncaklar

Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti, aralıksız bombardımanın ardından adeta haritadan siliniyor. Enkaz altından çıkan çocuk oyuncakları sivil dramın simgesine dönüşürken, gökyüzünde dolaşan Heronlar yeni saldırıların habercisi oluyor. Bölgeden gelen görüntüler, hedefin yalnızca askeri unsurlar değil; yaşamın kendisi olduğunu gözler önüne seriyor. İsrail’in yoğun saldırılarına rağmen sahada stratejik ilerleme sağlayamadığı belirtilirken, yıkımın boyutu her geçen saat daha da derinleşiyor. A Haber ekibi bölgedeki o acı yıkımı bizzat yerinde görüntüledi.

