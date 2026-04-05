Trump'ın tehditleri karşısında İran hazırlıklı mı?

Orta Doğu’da sular durulmuyor, bölge adeta bir barut fıçısına dönmüş durumda! A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gelişmeleri, İsfahan’daki gizemli operasyonun detaylarını ve Donald Trump’ın İran altyapısını yerle bir etmeye yönelik şoke edici tehditlerini sıcak bölgeden bildirdi. İki helikopter ve iki nakliye uçağının imha edildiği bölgede gerilim en üst seviyeye tırmanırken, diplomatik kanallarda yaşanan 'mesaj trafiği' ile 'müzakere' tartışmaları tansiyonu yükseltiyor.