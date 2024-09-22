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Alacak verecek meselesinde kan döküldü!

Alacak verecek meselesinde kan döküldü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 20:25
Şişli’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavga da 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Polis ekipleri olay yerin de yaptığı incelemeler de 1 adet pompalı ele geçirdi. Polis ekipleri incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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Alacak verecek meselesinde kan döküldü!
Alacak verecek meselesinde kan döküldü!
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