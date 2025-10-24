Akran zorbalığı yine can aldı! Bıçaklayan 15, ölen 13 yaşında

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Ulaş Mahallesinde 15 yaşındaki A.A ile 13 yaşındaki Fatih Demir arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce A.A. yanında getirdiği bıçakla Demir’i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye giderek son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, ağır yaralanan Demir’in 3 gün boyunca verdiği yaşam savaşını kaybettiğini söyledi.