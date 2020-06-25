SON DAKİKA HABERİ: AKM'nin inşaatı yıl sonuna kadar bitiriyor. Sanatseverler için sevindirici haberi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi için müjdeli haberleri de duyurdu. Peki, AKM'nin özellikleri neler olacak? İşte tüm detaylar...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Atatürk Kültür Merkezi sadece bir bina değil. Dünyanın sayılı kültür merkezlerinin olduğu ülkelerdeki gibi merkez içinde bir konsept birim oluşturuluyor." dedi.

Bakan Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu'nun yönetimini burada oluşturduğumuz komisyona bırakacağız. Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki aktiviteleri bu komisyon üzerinden yöneteceğiz" açıklamasını yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "AKM'nin arkasında bir kültür sokağı var. Burada kafeler, restoranlar, galeriler var. Uzun bir sokak. Orayı 24 saat yaşayan bir merkez haline getiriyoruz. Üstte 360 derece manzarası olan VIP bir restoranı olan, aşağıda da yine kafeler, restoranlar olacak. Müzesi, kütüphanesi olacak, cep sineması olacak. Bütün bunların yıl sonuna kadar inşaatını bitirerek, hayata geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

PROJEYİ KİM HAZIRLADI?



Taksim Meydanı'nın sembollerinden olacak yapının projesi, ilk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu tarafından hazırlandı.

PROJEDE NELER VAR?

AKM binası tamamlandığında içerisinde 48 bin 705 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 9 kattan oluşan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu, 16 bin 228 metrekare büyüklüğünde, 4 bodrum, zemin ve 5 kattan oluşan 805 kişilik bir tiyatro salonu, buralara ait sahne, kulis odaları, fuaye alanları, atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathaneleri yer alacak.