Akdeniz’de oluşan hortum kamerada

ahaber.com.tr
Giriş: 11.11.2025 19:21
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Doğu Akdeniz'in Samandağ kıyılarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Kıyı kesimlerinden net bir şekilde görülen hortum, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sahilde Arif Günyaşar isimli vatandaş tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, hortumun deniz yüzeyinde ilerlediği ve bir süre sonra etkisini kaybettiği görüldü.
