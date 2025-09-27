27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Akçakoca’da fırtına etkili oluyor
Akçakoca’da fırtına etkili oluyor

Akçakoca’da fırtına etkili oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.09.2025 16:41
Düzce'nin Karadeniz'e kıyı ilçesi Akçakoca'da rüzgar etkili oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi. Dalgalar zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı. Kent merkezinde ise fırtına sebebi ile vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, ağaçlar, bayraklar ve tabelalarda da sallanmalar oluştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akçakoca’da fırtına etkili oluyor
Kepsut’ta trafik kazası orman yangınına dönüştü
Kepsut’ta trafik kazası orman yangınına dönüştü
Akçakoca’da fırtına etkili oluyor
Akçakoca’da fırtına etkili oluyor
12. Uluslararası onkoloji konferansı!
12. Uluslararası onkoloji konferansı!
Freni boşalan vinç kayalığa çarptı!
Freni boşalan vinç kayalığa çarptı!
Soma’da indirim çılgınlığı!
Soma’da indirim çılgınlığı!
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı
Ankara’da yol verme kavgasında dehşet!
Ankara’da yol verme kavgasında dehşet!
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
Yerli SMA ilacı yolda!
Yerli SMA ilacı yolda!
Köfte tezgahından patronluğa!
Köfte tezgahından patronluğa!
Preveze Zaferi’nin 487. yılı Boğaz’da kutlandı
Preveze Zaferi’nin 487. yılı Boğaz’da kutlandı
Hicaz cinsi narın farkı ne?
Hicaz cinsi narın farkı ne?
Daha Fazla Video Göster