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Akaryakıt istasyonunda drift attı, 58 bin TL cezayı yedi

Akaryakıt istasyonunda drift attı, 58 bin TL cezayı yedi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 15:37
Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt altıktan sonra drift atan sürücü polisin takibi sonrası yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi.
Akaryakıt istasyonunda drift attı, 58 bin TL cezayı yedi
Akaryakıt istasyonunda drift attı, 58 bin TL cezayı yedi
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