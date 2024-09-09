09 Eylül 2024, Pazartesi
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Akaryakıt istasyonunda drift attı, 58 bin TL cezayı yedi
Malatya'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt altıktan sonra drift atan sürücü polisin takibi sonrası yakalandı. Aracı trafikten men edilen sürücüye 58 bin 877 TL trafik cezası kesildi.