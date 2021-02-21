Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün yapılıyor

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) gerçekleştiriliyor. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan aktardı.

Geçen yıl 1-12 Ekim'de başvuruları alınan sınav dolayısıyla Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yoğunluk oluştu.

Sınava giren adayların bazıları sınavın yapılacağı okullara özel araçları ve aileleriyle gelirken, bazıları da toplu ulaşımı kullandı.

Adaylar, erken saatte sınavın yapılacağı okulların önüne gelmeye başladı. Bazı adaylar, cep telefonları ve diğer özel eşyalarını okulların bahçesinin önünde çay ve su satan emanetçilere bıraktı.

Sınavın yapılacağı okullarda Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı. Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. Sınav görevlilerinin de maske taktığı ve lateks eldiven giydiği görüldü. Adaylar, sınav binalarına girişte sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Sınavın yapıldığı okulların önüne gelen zabıta ekipleri, maske kullanılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıda bulundu. Okulların bahçesine giren zabıta ekipleri alınan önlemleri denetledi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Araçlarıyla okula gelenlerin yakınlarından bazıları araçlarından beklerken bazıları da adayların sınava girmesinin ardından okulların önünde ayrıldı.