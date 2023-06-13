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AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kaza geçirdi

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Giriş: 13.06.2023 00:19
AK Partili eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kendi kullandığı pick-up tipi kamyonet ile Muğla'nın Ula ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada yaralanan Zeybekci ile araçtaki arkadaşı İbrahim Ünlü hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Zeybekci ve arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza haberinin ardından kendisine ulaşmaya çalışanlara hastane odasından görüntülü bir mesaj gönderen Zeybekci, "Değerli dostlar, Allah'a şükürler olsun iyiyiz. Bir kaza geçirdik ve şu anda gayet iyi durumdayız. Merak etmeyin. Merak edip de arayan tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Özellikle yakında bulunup gelmeye çalışan dostlara da hiç gerek yok. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim sizleri korusun. Allah'a emanet olun" dedi.
AK Partili Zeybekci kaza geçirdi
AK Partili Zeybekci kaza geçirdi
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