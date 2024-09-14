AK Partili Ayşe Kesir: Ayşenur’un hesabı sorulacak

Batı Şeria’da İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İsrail'in hukuk tanımazlığını A Haber muhabiri Tayfun Er'in konuğu olan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir canlı yayında değerlendirdi. Ayşe Keşir, “Biz Türk devleti ve hükümeti olarak vatandaşımızın her damla kanının hesabını uluslararası mahkemelerde İsrail devletinden soracağız.” dedi.

Ayşe Keşir'in canlı yayında yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Bugün şerefli bir Türk kadınını yolcu etmek için buradayız. Tüm dünyanın şu anda Ayşenur'dan övgüyle bahsettiğini biliyoruz. Filistin davası için insanlık için mücadele veren bir kahramanı son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Buraya bakanlarımız, Meclis Başkanımız ve kadın vekillerle geldik. Çevre illerden kadınlar, teşkilatımızdaki kadınlar buraya geldiler ve Ayşenur'u yalnız bırakmak istemedik.

KANININ HER DAMLASINI HESABI SORULACAK

O bize göre Nene Hatunların, Kara Fatmaların torunu. Vatanı için kahramanlık mücadelesi veren ninelerimizin bugün mazlum topraklarda mücadele veren torunudur. Ayşenur'un otopsisi yapıldı ve bu hazırlıkla beraber uluslararası mahkemelerde Ayşenur'un kanının her damlasının hesabı sorulacak.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Görünen o ki kulağının arkasında hedef alınarak ve keskin nişancı marifetiyle öldürülmüş. Bunun aması ve fakatı yoktur. Biz Türk devleti ve hükümeti olarak vatandaşımızın her damla kanının hesabını uluslararası mahkemelerde İsrail devletinden soracağız. Bunun takipçisi olacağız. Ayşenur Ezgi Eygi bilindiği gibi hem Türk hem Amerikan vatandaşı umuyorum ki Amerikan devleti de bunu hesabını sorar.

VİCDANI OLAN HALKLAR AYAKTA

Filistin davası tüm Türkiye'nin davasıdır ve Ayşenur hepimizin evladıdır. Biz evladımızı kadınlar olarak son yolculuğunda yalnız bırakmadık. Geçtiğimiz ekim ayından beri İsrail tarafından yapılanların hiçbir şekilde açıklaması olamaz. Her şey dünyanın gözü önünde oluyor. Vicdanı olan tüm halklar bunun için ayakta. 7 Ekim'den beri yapılanların açıklaması olamaz. Hiçbir hukuk gözetilmeksizin saldırılar yapıldı. Ayşenur'a yapılan da bunun göstergesidir."