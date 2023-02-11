11 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti! AK Partili Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber’e anlattı

Ailesinden 11 kişi hayatını kaybetti! AK Partili Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber’e anlattı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.02.2023 16:15
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti. Hüseyin Yayman yaşadıklarını A Haber’e anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ağlatan soru! AK Partili Hüseyin Yayman A Haber’de
Ağlatan soru! AK Partili Hüseyin Yayman A Haber'de
İşte 7,6’lık depremin yeni görüntüsü!
İşte 7,6'lık depremin yeni görüntüsü!
Taha Duymaz hayatını kaybetti iddiası sonrası ablasında ilk açıklama geldi
"Taha Duymaz hayatını kaybetti" iddiası sonrası ablasında ilk açıklama geldi
Taha Duymaz hakkında CZN Burak açıklaması!
Taha Duymaz hakkında CZN Burak açıklaması!
129 saat sonra 5 mucize birden!
129 saat sonra 5 mucize birden!
Molozların arasından tek tek topladı!
Molozların arasından tek tek topladı!
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı!
125 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı!
Ekiplerin üzerine molozlar yıkıldı
Ekiplerin üzerine molozlar yıkıldı
Depremzedeler GSB yurtlarına yerleştiriliyor
Depremzedeler GSB yurtlarına yerleştiriliyor
Dağdan yükselen dumanlar tedirgin ediyor
Dağdan yükselen dumanlar tedirgin ediyor
İşte enkaz altında ettiği dua!
İşte enkaz altında ettiği dua!
Yüzyılın felaketinde en acı manzara!
Yüzyılın felaketinde en acı manzara!
Daha Fazla Video Göster