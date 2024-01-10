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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından engelli ataması müjdesi! 2 bin 392 engelli kamu kurumlarına atanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 10:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 392 engellinin kamu kurumlarına atanacağını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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