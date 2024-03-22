22 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Aile Bakanı Göktaş down sendromlu Berke’ye forma hediye etti!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Afyonkarahisar'daydı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Boztaş ailesinin down sendromlu oğlu Berke'yi ziyaret etti. Bakan Göktaş, koyu bir Galatasaray taraftarı olan Berke'ye forma hediye etti.