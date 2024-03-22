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Aile Bakanı Göktaş down sendromlu Berke’ye forma hediye etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 09:15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Afyonkarahisar'daydı. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Boztaş ailesinin down sendromlu oğlu Berke'yi ziyaret etti. Bakan Göktaş, koyu bir Galatasaray taraftarı olan Berke'ye forma hediye etti.

Down sendromlu Berke’ye forma hediyesi
Down sendromlu Berke’ye forma hediyesi
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