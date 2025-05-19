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Ağrı’da unutulmaya yüz tutmuş Topa dara oyunu gençlerle buluşuyor

Ağrı’da unutulmaya yüz tutmuş "Topa dara" oyunu gençlerle buluşuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 19.05.2025 17:16
Ağrı yöresinde "Top ekmeği" ya da yerel adıyla "Topa dara" olarak bilinen geleneksel oyun, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Beyzbol ve krikete benzer yapısıyla dikkat çeken bu kültürel miras, Anadolu’nun farklı bölgelerinde çeşitli adlarla oynanmış olsa da zamanla unutulmaya yüz tuttu.
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Ağrı’da unutulmaya yüz tutmuş Topa dara oyunu gençlerle buluşuyor
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