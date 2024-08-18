18 Ağustos 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü

Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2024 18:04
Ağrı’nın merkeze bağlı Eskiharman köyü’nde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında söndürüldü.
Azerbaycan’ın gönderdiği amfibi uçağı çalışmalarına başladı
Azerbaycan'ın gönderdiği amfibi uçağı çalışmalarına başladı
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü
Ağrı’da 3 bin dönümlük tarla küle döndü
Esenler’de feci kaza: 1 ölü
Esenler'de feci kaza: 1 ölü
Trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti
Trafikte çıkan kavgaya polis müdahale etti
Siverek’te elektrik panosu patladı
Siverek'te elektrik panosu patladı
Bursa’da tostçu alevlere teslim oldu
Bursa'da tostçu alevlere teslim oldu
Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı
Trafikte yaptıkları hareket ağızları açık bıraktı
Muğla Ula’da orman yangını
Muğla Ula'da orman yangını
Sokakları adeta tarih kokuyor
Sokakları adeta tarih kokuyor
Tekirdağ’da plajda sapık alarmı!
Tekirdağ'da plajda sapık alarmı!
Porsuk Çayı’ndan ceset çıktı
Porsuk Çayı'ndan ceset çıktı
Denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Daha Fazla Video Göster