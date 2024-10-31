Ağrı kesici kullanırken dikkat!

En bilinçsiz kullanılan ilaçların başında yer alıyor ağrı kesiciler. En ufak bir ağrıda ilk ona başvuruyoruz. Ancak uzmanlar bilinçsiz ağrı kesici kullanımının ağrıları kesmek yerine organ yetmezliğine yol açtığını söylüyor.

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