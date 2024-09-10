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Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış

Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 10:08
Zirvesinde 12 ay kar eksik olmayan ve özellikle yaz aylarında tırmanış meraklılarının gözdesi olan Ağrı Dağı, eylül ayında da ilgi görmeye devam ediyor.
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