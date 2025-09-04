04 Eylül 2025, Perşembe

Ağrı Dağı beyaza büründü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 20:05
Aylardır sıcak hava dalgasının etkisi altında kalan Iğdır’da hava şartları aniden değişti. Sabah saatlerinde ara ara etkili olan güneşli hava ve rüzgar, akşam saatlerine doğru yerini yağşmura serinliğe bıraktı. Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı’nda ise kar yağışı etkili oldu. Iğdır’ın Karagüney köyünde kaydedilen görüntülerde, Ağrı Dağı'nın yaz aylarında eriyen yamaçlarının yeniden beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.
