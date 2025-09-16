Afyonkarahisar’da midibüs devrildi: 12 yaralı

16 Eylül 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 01:37
Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay, ilçede büyük panik yaratırken yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
