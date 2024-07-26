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Afyonkarahisar’da köy odası geleneğini devam ettiriyorlar! Kaymakam bağlaması ile konuk oldu

Afyonkarahisar’da köy odası geleneğini devam ettiriyorlar! Kaymakam bağlaması ile konuk oldu

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 26.07.2024 12:19
Köy odası geleneği geçmişi çok eskilere dayanıyor. Bu gelenek birçok yörede kalkarken Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü'nde hala yaşatılıyor. A Haber ekibi köy odasına konuk oldu. Bakın bir akşam nasıl geçiyor…
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Köy odası geleneğini devam ettiriyorlar!
Köy odası geleneğini devam ettiriyorlar!
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