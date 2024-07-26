Afyonkarahisar’da köy odası geleneğini devam ettiriyorlar! Kaymakam bağlaması ile konuk oldu

Köy odası geleneği geçmişi çok eskilere dayanıyor. Bu gelenek birçok yörede kalkarken Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köyü'nde hala yaşatılıyor. A Haber ekibi köy odasına konuk oldu. Bakın bir akşam nasıl geçiyor…

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