Afganistan’da mahsur kaldı! Türkiye’ye dönmeye çalışıyor

Fazıl Ahmet, Özbek Türkü bir Afganistan vatandaşı. Ancak daha önce ne Afganistan'a gitti ne de Peştuca biliyor. Aailesi uzun yıllar önce Afganistan'dan göçmüş ama Türk vatandaşlığı da almamışlar. Ahmet, 10 ay önce Afganistan pasaportunu kaybetti ve hayatı tepetaklak oldu. Eşi ve çocuklarıyla Bursa'da yaşayan talihsiz adam, pasaportunu çıkarmak için Afganistan'a gitti ve bir daha da geri dönemedi. O oradan dönmeyi beklerken burada ikinci kızı doğdu.

